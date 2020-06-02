泛民不敢譴責美國警暴　建制派批雙重標準

陸頌雄狠批民主派議員「噤若寒蟬」，漠視美國歧視黑人和社會不公的問題。

美國反警暴示威不但席捲全國，更蔓延至英德加伊等國。據外媒報道，在美國爆發的衝突場面與本港近一年的反修例示威相若。

然而，本港民主派議員並未對美警的行為作出譴責，或作出聲援美示威者的行為，令人質疑存在雙重標準。有本港建制派議員以「噤若寒蟬」來形容民主派的表現，暗諷民主派封口是否代表認同美警應對暴力示威的方式。

美國反警暴示威源於明尼蘇達州黑人遭白人警員跪頸致死引起，全國多日來皆有出現反警暴示威及騷亂。

有關事件與本港的反修例示威高度相似，惟本港的民主派議員卻沒有對事件作出任何評論。議員陸頌雄狠批，經常高呼平等自由的民主派議員漠視美國歧視黑人和社會不公的問題，在事件中更是「噤若寒蟬」，暗諷他們要不是與美國的手足「割席」，要不是認同美國警員應對暴力示威的方式。

議員葛珮帆直斥民主派議員雙重標準，連日來民主派只提涉殺死黑人的美警被當局扣留調查，卻絕口不提示威中也有記者被捕、美方更已出動相當於中國武警的國民警衞隊鎮壓示威者。葛揶揄民主派總是覺得美國的月亮特別圓，何不直接去該處生活呢？