調查指逾半中學生復課壓力高　籲學校制訂支援措施

全港中小學正開始分階段復課。香港青年協會全健思維中心今天（2日）公布「中學生復課壓力狀況」調查結果，在受訪的1,821名中學生中，逾半指面對復課的壓力指數屬偏高，自評為7至10分（10分為最高），超過5成受訪學生最擔心「追不上進度」。

中心於上月期間，以網上自填問卷形式訪問1,821名中學生，了解他們面對復課的壓力及情緒狀況。結果顯示，半數受訪學生（50.2%）的壓力指數達7至10分（1分為最低、10分為最高），屬偏高水平，較去年開學的41.7%，高8.5個百分點。

面對復課，受訪學生最擔心「追不上進度」（53.3%）、「短期內要考試，未能應付」（52.7%），以及「尚有未完成的功課」（30.8%），反映學生的壓力主要來自學業；此外，有近4分1表示「欠缺上課動力」(23.8%)，以及「擔心未能習慣作息時間的改變」（22.7%），可見長時間停課對學習常規及心態的影響 。

有受訪的中五女學生表示，在停課期間，學校只提供網上學習，因而非常懶散，嚴重拖延功課。直至教育局宣布上月27日高中復課，心情變得緊張，發現自己有很多功課尚未完成，更要面對獨立專題研習（校本評核）。學校安排很多課後補課，令她頓時醒覺很快要面對公開考試，感到壓力很大，對自己缺乏信心。

香港青年協會業務總監徐小曼指出，疫情下全港學校停課長達4個月，改變了學生的學習生態。隨着學校分階段復課，她呼籲學生盡早收拾心情，調整作息習慣，重新訂立復課後的學習目標。而學校方面，除追趕學習進度外，學校亦可因應學生需要，制訂支援復課措施，包括協助有特殊學習需要的學生適應學習常規、減少考測範圍、安排適量減壓活動等。