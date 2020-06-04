疫情打擊航空業　機管局全體員工凍薪一年

新冠肺炎疫情下各國封關，嚴重打擊航空業。機場管理局今日(4日)向1900名員工發放內部電郵，通知員工來年將會凍薪。機場管理局回覆東網查詢時確認，基於現時市場環境及經濟前景不明朗等因素，機管局決定員工於2020/21財政年度凍薪，維持2019/20年度的薪酬水平，强調沒有計劃裁減人手。

根據機管局去年年報顯示，機管局營運收入主要來自航空公司費用、航空相關特許經營收入、零售服務及廣告等。截至去年9月30日的中期業績，機管局營業收益為約95.1億港元，稅前盈利約46.1億港元，後者均較2018年同期下跌約8.5%；機管局用於員工薪酬及相關支出約為13.5億港元，較2018年同期上升約6%。

面對疫情，機場管理局高層曾宣布由今年4月起自願減薪2成。機管局行政總裁林天福表示，受到新冠肺炎疫情影響，整個航空業正面對前所未有的經營困難，在當前航空交通量暴跌下，機管局亦面對收益嚴重不足的情況。機管局正積極採取措施應付現金流的問題，他和全體6位執行總監主動提出減薪，以表示他們與所有機場同業共度時艱。