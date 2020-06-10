修例風波：港獨組織召集人陳家駒　疑棄保潛逃荷蘭

修例風波至今已1年，警方在多次示威活動中拘捕近9000人，但至今只有約2000人被起訴。正當「港版國安法」如箭在弦之際，陸續有被捕者疑棄保潛逃。據知，提倡港獨的「香港獨立聯盟」召集人陳家駒本月4日起沒有按時到警署報到，並於日前逃往荷蘭。

資料顯示，陳家駒早前被控與另外6名人士於去年6月10日，在灣仔分域街與柯布連道之間的告士打道一帶，參與非法集結。保釋期間每周要到警署報到一次。據指至本月4日，陳家駒沒有按時到警署報到，並於當日乘坐航班離港，前往荷蘭阿姆斯特丹。陳的個人facebook至上月26日亦突然沒有更新，至6月6日才上傳了一段黃子華的棟篤笑影片。

在去年6月10日被捕後數日，陳家駒便與「學生動源」鍾翰林等多人飛到台灣，舉行「臺港青年反修例座談會。除陳家駒外，本土民主前線的黃台仰、李東昇及李倩怡亦已先後棄保潛逃到德國或台灣。

已潛逃4名港獨人士

1. 陳家駒

組織：香港獨立聯盟

潛逃時間：2020年6月

目前地點：荷蘭

所涉案件：反修例示威

控罪：非法集結

2. 黃台仰

組織：本土民主前線

潛逃時間：2017年11月

目前地點：德國

所涉案件：2016旺角暴動案

控罪：煽惑非法集結、煽惑暴動及暴動

3. 李東昇

組織：本土民主前線

潛逃時間：2017年11月

目前地點：德國

所涉案件：2016旺角暴動案

控罪：暴動及襲警

4. 李倩怡

組織：本土民主前線

潛逃時間：2017年1月

目前地點：台灣

所涉案件：2016旺角暴動案

控罪：兩項暴動罪