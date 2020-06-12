今期居屋逾4000單位日內售罄　中籤者揀樓比率僅30%　　

今期居屋或於今(12日)售罄全數單位。房屋委員會早前推出六個居屋屋苑共4904個單位，但因新型肺炎疫情影響，居屋揀樓安排兩度暫停，截至今日，今期居屋尚餘約42個單位未售，集中於荃灣尚文苑及火炭旭禾苑，但按中籤者揀樓進度，隨時於今日或最遲下周一售罄。不過，分析指今期居屋中籤者揀樓比率僅約30%。

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉指出，今次居屋於去年12月初開始揀樓，中間曾兩度因應疫情而暫停揀樓，整個銷售期長約70天。根據今期居屋銷售數據，最受中籤者歡迎的屋苑依次為何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑。

招國偉分析三個揀樓時段數據，發現去年12月9日至今年1月24日的揀樓率平均約6成、今年3月2日至3月27日揀樓率平均約3成、而5月8日至6月10日揀樓率平均約1成半。綜觀上述數據，招指今次約有1.7萬名中籤者獲邀揀樓，但當中平均約3成人揀選了單位，與房委會早前收到約31萬份申請表的踴躍情況出現明顯落差。

他估計，由於首個時段的大單位及可揀單位數目較多，故銷售情況較踴躍，但第二及第三時段揀樓率下降則與疫情及經濟狀況有關，中籤者考慮置業更審慎，加上後期賣剩的單位條件參差，亦令潛在買家揀樓意欲下降。

至於不同類別中籤者情況，招指，重建戶及家有長者家庭揀樓率平均約6成、單身人士揀樓率平均約5成、其他家庭揀樓率平均約兩成。由於單身人士中籤機會較難，他們或大多不介意單位大小及條件都會照買。而今期居屋售罄後，接下來今期綠置居柴灣道蝶翠苑及青衣路青富苑有望於本月內進行揀樓。