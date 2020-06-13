高銀澄清合同糾紛　有足夠抵押擔保

中國信達的通告提及，合夥企業已就上述有關金融借款合同糾紛，向相關法院起訴投資公司、廣州鑫富大（現更名為廣州富大房地產開發有限公司）、高銀金控及松日信息，並申請財產保全，請求投資公司、廣州鑫富大、高銀金控承擔本金15億元人民幣及利息、罰息、複利及違約金等共同還款義務，同時有權要求松日信息承擔質押擔保責任，並對被告名下的資產採取合適行動。法院已受理訴訟。

廣州富大周六回應指，是次提出控告的國威基金，為信達和廣東高銀共同設立的合夥企業，各佔一半股份，今次起訴未得廣東高銀同意。被告之一銀基投資公司是國威基金全資子公司，為上述15億元人民幣貸款的借款人，其餘三名被告廣州富大、高銀金控和松日資訊是借款的擔保人。值得留意的是，高銀天津已為銀基投資公司的15億元人民幣借款提供了足額的房地產抵押擔保。

高銀地產目前已私有化，為潘蘇通全資擁有。高銀地產及其附屬公司，包括高銀天津、廣東高銀，主要從事物業發展及投資、酒店及馬球會營運。資料顯示，高銀地產在中國內地項目有天津市「新天津高銀天下」，也是公司最大資產。

資料顯示，項目包括大廈、甲級寫字樓、國際馬球會、大型購物商場，預計可出售面積超過80萬平方米。按照當時協議內容，中國信達與旗下信風投資、高銀地產實控人潘蘇通、廣東高銀，以及潘氏有關的一方訂立合作框架協議，各方設立合夥企業進行融資，項目的總投資規模為180億元人民幣，通過合夥企業進行。其中，中國信達及信風投資將認繳出資共計90億元人民幣，廣東高銀認繳出資為90億元人民幣。