港大研便攜式熱像儀誤差少於攝氏半度　可為公交乘客探熱

新冠肺炎疫情仍然肆虐本港，為阻截病毒傳播，香港大學工程學院團隊研發出「便攜式熱像儀系統」，將小型熱像儀及應用程式安裝在手提電話或平板電腦上，可探測經過人士是否發燒。系統最小誤差介乎攝氏0.3至0.5度，港大會改良系統，期望將來應用於公共交通工具上。

港大機械工程系助理教授(研究)傅秀聰，領導一組由計數機科學和機械工程學者組成的跨學科團隊，最近成功開發「便攜式熱像儀系統」。新系統有別於傳統的熱像儀，毋須連接伺服器和固定安裝，只需將一個小型熱像儀及應用程式，安裝在手提電話或平板電腦上便可使用；而該小型熱像儀是商業產品，每套售價約3000港元，成本遠低於市面其他同類系統。

有別於利用「額溫槍」需對準目標人士的額頭才能測溫，新系統採用了面部識別技術，能夠同時自動檢測多人的額頭溫度，克服了現有系統所面對的問題，可用於快速篩查和區分出疑似發燒病例。

研發團隊自今年5月初，在港大校園測試該系統，調整環境參數後，測試到系統的最小誤差介乎攝氏0.31至0.57度。團隊計劃進一步開發系統以適用於特定場景，以便控制被檢測者與攝像鏡頭的距離、被檢測者狀況和環境因素，令調準更容易，希望該系統將來可以應用在穿梭巴士和小巴等公共交通工具上。