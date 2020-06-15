中大調查揭僅31%港人願捐器官　學者促善用社交平台做推廣　

香港的器官捐贈率一直低迷，中文大學在《香港醫學雜誌》發表最新調查，發現僅31%港人願意死後捐贈器官，當中更只有34%已登記器官捐贈，未登記的人大多表示決心不足、太忙或太懶。港府2008年推出「中央器官捐贈登記名冊」供市民網上登記，但過去逾10年間，竟然有近90%港人從未瀏覽過有關網頁，反映宣傳嚴重不足，研究學者促港府善用社交平台向年輕人推廣器官捐贈，包括Facebook、Instagram及YouTube。

調查於去年4至5月期間，以電話成功訪問了1000名18歲或以上的港人，了解他們器官捐贈的意願。調查發現僅約31%港人願意死後捐出器官，有43%的人仍猶豫不決。願意捐贈但未登記的人大多表示太忙或太懶；而拒捐器官的人表示希望死後留全屍，或因為宗教信仰而拒捐。研究又發現不少港人對器官捐贈有錯誤認知，高達61%人以為只有健康人士才可成為捐贈者；34%人以為只有年輕人才可捐器官。而衞生防護中心2015年曾進行同類調查，當時有53%港人表示願死後捐器官，上述調查反映願捐率有下跌趨勢。

調查又發現港人對「中央器官捐贈登記名冊」認知率低，有31%受訪者從未聽過「中央器官捐贈登記名冊」，89%受訪者更從未瀏覽過該網站。調查發現「中央器官捐贈登記名冊」並非最受歡迎的登記方式，有48%受訪者指自己是透過器官捐贈推廣攤位作出登記。研究認為這種面對面的推廣有助市民更了解器官捐贈，增加登記的成功率，建議港府設立更多長期及固定的攤位推廣器官捐贈。

由於捐贈率低，研究指輪候器官移植的病人往往要等很長時間，以2018年為例，該年分別只有60宗遺體腎臟及16宗活腎移植，病人平均要等逾4年才等到換器官。去年的捐贈率更差，根據醫管局數據，僅有42宗遺體腎臟及15宗活腎移植，有2268名病人仍輪候換腎。去年肝臟及心臟移植的宗數亦較2018年低。目前「中央器官捐贈登記名冊」僅324,023人登記，佔全港人口僅4.4%。