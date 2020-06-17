楊受成榮膺第17屆中國慈善榜「年度慈善家」殊榮

英皇集團主席楊受成博士日前在北京舉行的「第17屆(2020)中國慈善榜」獲頒「年度慈善家」殊榮，以表彰其在養老扶貧和捐資抗疫等慈善領域的突出貢獻，同時運用自身影響力帶領整個英皇集團在公益、慈善領域深耕，帶動更多人投身慈善，回饋社會。

因受疫情的影響，楊博士無法親赴領獎，故通過網絡視頻向現場及網上直播的觀眾分享感言：「今年是一個充滿挑戰的年份。面對疫情，我們盡己所能為集團員工、為社會作出貢獻，在積極復工的同時，竭力保障員工的安全。」同時，楊博士亦欣然展望：「在慈善的道路上，有英皇集團各地的員工、藝人與我一起前行，在香港和內地等地積極開展養老事業，希望將來有更多有志者加入，共同為養老和扶貧事業出一分力。」

中國慈善榜由《公益時報》社舉辦，《公益時報》則由國家民政部主管，中國社會工作聯合會主辦。自2004年開始每年編制發布，以尋找榜樣的力量、弘揚現代公益精神為宗旨，重點關注慈善家對慈善事業發展所發揮的影響。

今屆中國慈善榜「年度慈善家」僅頒發給3位對慈善公益事業有卓越貢獻的企業家。歷屆得獎者亦不乏商界翹楚。為配合疫情防控工作，今屆活動特別結合現場頒獎及網絡直播形式進行，觀眾可從接近20個直播平台同時收看。

面對新冠肺炎疫情爆發，早於今年1月30日，英皇集團宣布通過英皇慈善基金向湖北省慈善總會及無國界社工捐贈共計人民幣1000萬元的醫療防護物資及捐款，以支援湖北省及香港的緊急防疫工作，其中包括捐贈120部無創呼吸機和100萬套醫療防護裝備予湖北省內9個市縣10多家嚴重缺乏醫療設備的醫院。

為保障員工的健康和安全，楊博士亦為香港、澳門及內地的前線及後勤員工發放多輪的「抗疫愛心包」，傳達了集團與員工共同抗疫的責任和信心。疫情期間，楊博士在內地和香港捐助興建的10家老年中心及1家兒童福利院均嚴格執行封閉隔離等管理措施，同時配合定期消毒、分餐入戶、日測體溫等舉措，目前都確保了零感染。

早於70年代初期，楊博士已投入慈善工作，1997及2008年先後再創立｢英皇慈善基金」及｢楊受成慈善基金」。多年來其善舉贏得各方認同，其中包括於2005年起多次獲頒中國政府最高慈善獎「中華慈善獎-最具愛心捐贈個人獎」，連續八年蟬聯「中國慈善榜年度中國十大慈善家」；並於2017年獲頒中國慈善榜「終身成就獎」；2018年膺「年度慈善領袖」殊榮；2019年被評為「最具影響力慈善領袖」。在楊受成的領導下，英皇集團近80年來同樣堅守「取諸社會，用諸社會」的宗旨，積極履行企業社會責任，回饋大眾，克盡己力。