沙田綠怡雅苑逾一成單位滲水　房協將全面覆驗屋苑外牆

資助房屋沙田「綠怡雅苑」已交樓，部分收樓的業主發現單位多處漏水，有單位的屋內靠近外牆的多塊木地板已開始發黑，據指，逾一成單位均有滲水現象。負責發展樓盤的房協證實，已收到930宗單位修繕申報，即佔交樓單位的九成，房協會全面覆檢屋苑外牆。有驗樓師指，驗過6個單位均發現有明顯漏水問題，形容相關單位如「漏水樓」，「房間、浴室及廚房，各種類型漏水都有！」

綠怡雅苑早於2016年推售，項目合共提供1020個單位，以市價七折推售，屋苑的關鍵日期原為去年12月31日，其後罕見地延遲至上月15日，早前樓盤陸續交樓，但業主相繼投訴單位質素。房協指，截至本周二（(6日)，已有960個業主收樓，有930個單位提出修繕申報。有12%已收樓的單位疑涉睡房內牆身及木地板滲水。

房協表明，會全面覆檢屋苑外牆，承建商已盡快派員檢查所有與滲水相關的修繕申報及進行執修，為了讓業主在收樓後有充足時間申報單位修繕項目，房協已安排為期半年的修繕期，並繼續嚴謹監督承建商按合約責任進行所需的執修工程。

驗樓師賴達明指出，屋苑逾一成單位出現滲水屬於嚴重情況，疑與樓宇外牆有裂縫等施工質素有關，建議有關方面盡快找出滲水源頭補救。他曾以感應濕度的儀器為其驗過的單位測試睡房牆腳濕度，發現濕度超標至50度，正常情況下，濕度指標是35度以上已屬明顯滲水，「一落雨啲水就循外牆裂縫滲入，令室內木地板發霉變黑！」

賴又指，至少在綠怡雅苑6個單位均發現多處漏水，他舉例說，其中一個單位僅僅一個廚房洗水盆已有3處漏水，「一個水盆都咁多位漏(水)，情況罕見，懷疑冇檢查過就交樓！」賴認為屋苑樓宇管理質素令人擔心，又提醒外牆屬公用部分，若日後出問題，法團及管理處須負責外牆維修保養費用，即業主面臨夾錢維修。

位於沙田小瀝源的綠怡雅苑單位以2房及3房為主，實用面積由375平方呎至742平方呎，售價約260萬至630萬港元不等。