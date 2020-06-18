網民熱話：食豬脾飯咬中昆蟲屍　食客：腳都甩咗幾隻

豬脾飯固然美味，但「加料」後，就隨時變成惡心。近來有食客於網上發文，指日前光顧大埔一間泰國餐廳的外賣豬髀飯，竟發現飯內暗藏「分體」昆蟲屍，但最難受的，是放入口中咀嚼後才發現，令事主不禁爆粗洩憤。

網民KEita Chu於Facebook群組「Tai Po 大埔」發文，指近日（16日）在大埔一間泰國餐廳外賣豬脾飯進食，用餐途中卻突然發現口中似有異物：「以為有啲咩咬極都咬唔爛」，結果「一吐出嚟X咗聲...成隻蟲喺度」，又指昆蟲「腳都甩咗幾隻」。從其附圖可見，豬脾飯旁有一件黑色異物，相信正是蟲屍，飯粒附近更有些疑似昆蟲「殘骸斷肢」，看上去十分恐怖。發文者最後呼籲一眾食客小心。

網民看過貼文後形容「想嘔」，亦有人調侃表示：「藥材嚟㗎」，有網民則留言附圖分享曾經遇到類似事件：「試過打邊爐」，附圖可見一隻蜘蛛浸在湯底，發文者回應指：「出街食同叫外賣真係要小心，都唔知食咗咩入口。」

網民有話說：

Cheung Ho：有無入廠？

Jason Lee：營養餐高蛋白低脂肪，配上秘製醬汁

Thomas Tsoi：加餸

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：