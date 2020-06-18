的士小巴牌價急跌10至20%　大批車主慘變負資產

新冠肺炎疫情嚴重打擊運輸業，客量暴跌拖累牌價亦「插水」。當中，市區的士牌價比今年初跌接近10%，小巴牌價則按年下成約19%。業界表示，部分車主於高位購入的士牌和小巴牌，現時慘變負資產，有不少小巴車主已經斷供。

公共小型巴士總商會主席凌志強表示，小巴牌價由去年初約240萬港元，跌至今年初的195萬港元「低位」，跌幅近19%，雖然近日回升至210萬港元左右，但仍比疫情前遜色。他指，不少車主以400萬至500萬港元購入小巴牌，現時牌價大跌，估計全港1000多部紅色小巴中，約400架已是負資產。

他稱，雖然銀行允許車主「還息不還本」，但疫情下車主幾乎失去收入，不少車主連利息亦償還不起，有車主無奈要賣樓供車會，但亦有不少小巴斷供，有約100至200輛小巴被拖走。

的士方面，香港的士商會主席黃保強稱，市區的士牌價由疫情前的530萬港元，跌至最低約480萬港元，跌幅接近10%。他稱，不少車主以700萬港元購入的士牌，現在慘變負資產。

另外，有保險公司計劃加收的士車保的「墊底費」，若車主曾為的士安裝前、後行車紀錄儀，遇意外時能提供相關錄影片段，「墊底費」維修1.2萬港元，否則需多收1萬港元。香港的士業議會今早(18日)與保險業監管局及保險業聯會開會，議會建議聯會設立資料庫，將經常申索保險賠償的司機及車主列入黑名單，聯會稱會考慮，若成事可望下調保費。