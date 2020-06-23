多囊腎病可遺傳子女　肚脹血尿腰背痛者須注意

多囊腎病「ADPKD」(多囊腎病)是由基因變異所產生的顯性遺傳腎臟疾病，父母任何一方患病，便有50%機率遺傳給後代。據估計，香港約有7000名多囊腎病患者。有醫學團體今(23日)公布相關調查，發現只有1.5%醫護了解病徵、反映大眾對病情不了解。醫生指由於多囊腎病在晚年情況轉趨嚴重，或會出現末期腎病，港人壽命較長，更需注意。

香港醫護市場調查及策劃有限公司於4至5月份，向202名醫護人員進行問卷調查，發現只有1.5%受訪者答對病徵、0.5%答對可引發的併發症，亦只有25.2%人知道患病成因為「遺傳」及「基因突變」，反映醫護對多囊腎病了解不足。

香港醫學會會長何仲平醫生指，多囊腎病主要可分為PKD1型與PKD2型兩種，前者佔整體85%，病情亦較嚴重，部分患者在60歲時已需接受洗腎治療，後者病情較輕微，但亦會在70歲後要洗腎。港人由於壽命較長，更需注意。

何指，多囊腎病會令患者的腎臟出現腎水泡，並每年增大，較後期階段肚部會明顯脹起。若水泡爆破可能造成血尿，亦較易出現腎結石，並引致腰背、身體兩側疼痛等，亦有機會引致中風，慢期腎衰竭等末期腎病，需要接受透析治療或腎臟移植 。

何建議市民留意血壓以及檢測小便蛋白質，對於腎臟體積達750毫升者，可透過服用抗利尿激素受體藥物托伐坦等去控制水泡生長速度。他又建議早期患者可多進食含鉀質蔬果、高纖食物等對抗高血壓，晚期患者則應攝取較少鉀質與進食低蛋白，以減低腎功能負荷。