議員批健康碼檢測費高昂　促政府到立法會解畫

立法會內務委員會今日（26日）舉行會議，會上多名建制派議員要求港府盡快落實健康碼，並減少檢測費用，同時強烈要求政務司司長張建宗到內委會就此事作出報告，回應市民訴求。

內委會主席李慧琼匯報與張建宗會面，指健康碼技術開放接近完成，正與廣東省及澳門商討，又引述張指本港有14間獲認可的醫院及化驗所提供核酸檢測，首階段先開放予因公務、商務而有必要來往粵港或港澳的人士。

多名議員包括葛珮帆、陳克勤及姚思榮等關注檢驗費用高昂，促請政府在盡快推出健康碼的同時，減低檢測費用。議員麥美娟則指出，由於健康碼只是涵蓋工務及商務人士，認為對跨境家庭不公，這批人同樣有需求。

至於放寬2元乘車優惠至涵蓋60至64歲人士，勞工及福利局司長羅致光指已要求顧問公司在全面檢討中提出方案，研究已接近尾聲，政府收到報告後會仔細考慮當中建議，並盡快交代建議的實施安排。

議員陳恒鑌則促請勞福局儘快公布放寬乘車優惠的實施期限，鬧爆政府「慢九拍」。議員柯創盛則提出召開特別會議，要求司長交代健康碼檢測的收費、配額及運用。