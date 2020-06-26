新發展區交通不便議員轟不仁不義　政府指會設洪水橋站

立法會財務委員會今早(26日)召開會議，討論4個在洪水橋新發展區的工程項目，合共涉款24億港元。會上不少建制派議員均表示支持項目，但認為政府要正視該區的交通配套等問題。

工程界議員盧偉國表示支持項目，但指出項目附近一帶有不少土地均為棕地，當中包括倉庫儲存、汽車維修、環保回收等經濟活動，認為政府如何將有關棕地變成住宅發展和保留以上行業取得平衡，以及該區的交通配套均值得關注。議員周浩鼎舉例指，現時元朗和天水圍居民每日早上等候多時，仍未能成功乘搭交通工具上班，他指出未來將會有20萬人搬入新發展區，假如不大幅加密班次，屆時「(居民乘車上班)唔知點算」，又批評政府每次回應都有落差，詢問當局如何協調和構思交通配套，特別在鐵路服務方面。

議員尹兆堅提到，新發展項目有望創造15萬個職位，詢問政府有關職位的類型為何。議員郭家麒則憂慮政府每次推出新發展項目，均變相製造機會給地產商獲取最大利益，又認為公營房屋的位置離港鐵站太遠，質問政府「點解永遠都咁不仁不義」，繼而將公屋住戶趕盡殺絕。

發展局常任秘書長(規劃及地政)甯漢豪回覆指，新發展區內有多層工業大廈，讓部分適合上樓的棕地作業遷至工廈，假如不適合上樓的棕地作業，局方會引導至其他適合的露天作業地方。她續說，港鐵亦會新增洪水橋站，希望發展項目在2023年大規模入伙時能如期啟用。甯又稱，商業性質如零售、餐飲的職位有約7.5萬個；工業、物流、港口設施為6.1萬；至於社區服務則有2萬個職位。

甯又指，政府須從規劃發展出發，希望令社區「活」起來，港鐵站外的項目必定以商業和商住用地為主，她認為公屋距離港鐵站亦相當接近，因此不同意趕絕公屋住戶的說法。

運輸及房屋局首席助理秘書長(運輸)林兆康表示，局方剛收到港鐵就洪水橋站提交的建議書，待明年屯馬線全線開通後，西鐵線的班次將由現時的每小時20班，增加至24班，而當屯門南延線落成後，西鐵亦有更大空間增加班次，會在建議書一併考慮。