逾萬菲傭湧港　僱主代表憂播毒促港府統一檢疫

未來數月將有逾1.2萬名菲傭陸續抵港工作，勞工及福利局局長羅致光今（27日）承認外傭於家居隔離不理想，考慮列明外傭不適合家居隔離，又指疫情下「唔會做任何嘢」鼓勵人流增加，故不會提供酒店費用資助僱主。有代表僱傭中介的商會指該批菲傭已獲工作簽證，形容「佢哋係唔係都要過嚟」，批評政府「無得避」；僱主代表則擔憂傭工染疫或牽連全港，醫療系統不勝負荷，促當局統一檢疫。

香港僱傭公會委員何偉淙表示，僱傭中介及僱主並非不願支付有關檢疫的費用，而是擔憂因其「唔專業」而導致社區爆疫。他解釋，外傭抵港後須乘搭公共交通工具到酒店或僱主家中隔離14日，若該名傭工是隱形患者，便有機會於社區中播疫，風險極大。

對於羅致光指政府不會做任何措施鼓勵外傭來港，何批評政府「無得逃避呢樣嘢」，因未來數月內將有逾萬名持有工作簽證的菲律賓傭工抵港，促請當局安排統一隔離檢疫，若檢疫單位不足，應考慮讓外傭分批來港，或安排數間酒店集中檢疫。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒亦表示，菲律賓疫情嚴峻，僱主亦難以分辨酒店或賓館是否安全，擔心有傭工是隱形患者，或於隔離時不慎染疫，牽連僱主及其家人，再傳播至全港各區，屆時醫療系統將不勝負荷。她批評政府取態有如「你夠膽就請人（外傭）啦」，促請當局「用多火炭駿洋邨兩個月」作統一檢疫，避免本港再次爆發大規模疫情。