港區國安法：國安法域外管轄權大　港人或非港人境外倡獨可入罪

新法例規定，港人或非港人在境外進行不符港區國安法的行為，同被視為犯法。

《港區國安法》第3章6節有條文提到「域外管轄權」，其中第38條提到非香港永久性居民在香港以外進行違反國安法的行為，亦適用於該法例。本身是律師的議員吳永嘉表示，在域外管轄權下，任何人即使在香港以外地區，組織或籌集資金用在港獨活動，又或計劃實施分裂國家等行為，即屬違犯港區國安法。

吳又指出，在港區國安法下，任何有證據顯示其為台獨或藏獨份子，均有機會被拒入境甚至被捕。他強調內地國安法早有類似條文，一旦有藏獨份子入境即可被拘捕，認為港區國安法是內地相關法例的延伸。

香港大學法律學院首席講師張達明亦表示，國安法的「域外管轄權」延伸範圍極大，簡單而言，法例涉及的行為不單在香港，就算並非香港永久居民、或全球人士，在香港以外進行牴觸了該法例的行為，亦可以構成違反港區國安法，相關人士只要踏足香港境內，即有可能被逮捕及檢控。

此外，張又提到港區國安法第3章2節第22條訂明，顛覆國家政權行為包括「其他非法手段」，他亦指範圍可以非常廣闊，例如組織未經批准的集會，若被視為嚴重干擾、阻撓特區政府依法履行職能，亦有可能違反港區國安法。

港區國安法第3章6節的36至38條規定，該法適用在香港永久性居民或者在香港成立的公司、團體等法人或者非法人組織，而非香港永久性居民在香港以外進行違反國安法的行為，亦適用於這條法例。