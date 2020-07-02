涉訛稱為長者拔牙騙關愛基金　牙醫否認控罪受審

牙醫胡皓暉涉嫌於2015至2016年間，報稱先後為4名長者拔除合共15隻牙，以欺詐關愛基金長者牙科服務資助共6000港元，有關資助項目的辦公室進行個案抽查時懷疑胡虛報病人的診療資料，更發現有長者早已經無牙可拔，因而揭發事件。胡否認4項欺詐罪，案件今(2日)在東區法院開審。

40歲被告胡皓暉被控於2015年10月至2016年3月期間，意圖詐騙香港牙醫學會關愛基金長者牙科服務資助項目，在臨床診治紀錄表上作出錯誤記錄，訛稱為3名長者各拔除4隻牙，並為另一長者拔除3隻牙，誘使資助項目辦事處發放3筆1600港元及1筆1200港元診療費。涉案4名受助長者分別是陳錦娣、葉瑞芳、梁芳儀及溫雄(年齡介乎85至87歲)，溫已於去年2月過身。

據控辯雙方的同意事實，被告於小西灣富欣花園開設牙科診所，自2012年9月開始參加關愛基金長者牙科服務資助項目。被告處理過並已獲審批的個案共有92宗，其中81宗的醫療費用已由香港牙醫學會的戶口發放到被告的銀行戶口。

牙科服務資助項目高級主任張浩文供稱，2016年3月他的辦公室發現被告於涉案期間所處理的個案不尋常，遂主動聯絡他申領資助並處理過的92名長者進行調查。16年4月，辦公室發現被告在申領表格上所填寫部分資料屬虛假，遂通報食物及衞生局，經局方同意後決定報警。