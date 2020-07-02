電動滑板車短路起火事件頻頻　政府「歎慢板」立例規管

電動滑板車等代步工具引致火警並非孤例。今年2月28日，沙田沙角邨金鶯樓一個單位，懷疑停放在門外走廊的電動滑板車充電時短路起火，烈火封鎖單位大門，並且蔓延入單位，造成屋內一對分別48及7歲的父子與一名女鄰居被困，父子避走廁所，女鄰居則到露台窗邊呼救。消防將被困3人救出時，該對父子已陷昏迷，男童送院後證實不治，其父則情況危殆。

另外，2016年6月8日，土瓜灣長寧街麗明閣一間劏房閉門失火，濃煙不斷從劏房湧出走廊。消防到場破門而入，開喉將火救熄，在現場發現一部燒毀的電動踏板車，懷疑事發時插上電源充電，期間因短路導致火警，幸無人受傷。

而在2015年11月30日，黃大仙彩虹邨金華樓一名女住戶，在家中為一周前在深圳羅湖購買的電動踏板車進行首次充電，惟充電兩小時後踏板車疑短路冒煙，她與母親兄長見勢色不對，拔掉插蘇慌忙逃生，踏板車隨後發生連環爆炸及起火焚着附近雜物，涉事單位全屋亦付諸一炬。

相關電動可移動工具引發的意外頻頻，去年12月2日在大埔吐露港花園三區對開單車徑，一名34歲男子疑踏電動滑板車時失控自炒倒地，頭部重創陷入昏迷，送院搶救後傷重不治；同年10月26日，一名35歲男子踏乘電動滑板車，在將軍澳海濱公園單車徑馳騁時，亦懷疑失控撞向前方單車，當場飛彈墮地致頭破血流，留醫4日後不治。

雖然屢生致命意外，惟政府長久以來均對此疏忽監管。根據香港法例374章《道路交通條例》對「汽車」的定義，所有由機械推動的車輛，包括電動單輪車、電動滑行車、電動平衡車及電動單車等俱屬汽車，依照法例均須領牌。市面上雖然可以購買電動可移動工具，惟因不符合法例上的安全標準，故不會獲准發牌，倘市民在單車徑、馬路、道路及行人路上駕駛電動可移動工具，會觸犯法例。由於政府在此方面政策矛盾，向來為專家及市民詬病。

政府早前終於向立法會交通事務委員會提交文件，指運輸署於2017年12月委託顧問進行「提升香港易行度顧問研究」，探討不同城市對電動可移動工具的規管政策。

參考海外做法後，署方認為電動單車及電動個人移動工具，不應在行人路及行車路上使用，但建議可放寬於單車徑上使用；而電動輪椅則建議可容許於行人路上使用。運輸署會進一步制訂相關規管及技術要求，例如速度管制、安全裝置、使用者年齡限制和技術規格等，同時會研究引入罰則。運輸署會於今年下半年起在科學園及將軍澳實地試驗，在單車徑上使用電動滑板車及電動單車，收集市民意見。