城大研發超高速芯片　下載1000部高清戲不用1秒

城市人追求高速的互聯網傳輸，香港城市大學物理學系副教授朱世德開發了「微環諧振器」新型芯片，用戶能夠在少於一秒下載1000部高清電影。「微環諧振器」的光頻率反應「微梳」，能進行超高光學數據傳輸，而研究團隊實現了每秒44.2兆位元的特快速度，頻譜效率也達到創紀錄的每秒赫茲10.4位元，比現有紀錄高3.7倍。

朱世德與中國科學院西安光學精密機械研究所教授Brent E. Little組成團隊，合作設計及製造芯片，研究成果近期在《自然通訊》上發表。研究證明了微梳的功能，微梳是基於微環諧振器的光頻率反應，能進行超高光學數據傳輸。微環諧振器則是單個小巧的集成芯片，可提供所有波長並替代許多並行激光。

朱表示，微環諧振器的光孤子晶體，內在穩定性高，且易於產生，因此適合高要求的應用，例如超密集光學連貫通訊。微梳亦有助微波光子學、量子源和計量學等研究領域。研究團隊將繼續探索使用多芯光纖來縮減總帶寬，以及通過將芯片與調制器結合，縮減光學組件的體積。