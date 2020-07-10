水泉澳邨明泉樓至少10人確診　分散不同樓層疑環境播毒

新冠肺炎疫情蔓延，第三波疫情疑在港爆發，香港今日(10日)新增逾20宗初步確診，包括水泉澳邨明泉樓居民。另外，九龍城浸信會禧年(恩平)小學向家長發通告指接獲家長通知有學生懷疑確診，故決定即時停課。

據悉，昨晚(9日)的確診個案中，有患者是水泉澳邨明泉樓居民，不排除該處也出現群組。沙田區議員丘文俊表示，據明泉樓街坊指，昨晚有多輛救護車到該處，不排除是安排深喉唾液樣本測試呈陽性的居民入院。

醫院消息指，水泉澳邨明泉樓居民昨日開始遞交樣本，至今最少10名居民確診，分別居在最少10個不同樓層及單位，而最早確診的個案出現在低層單位。當局擔心邨內爆發疫情，或計劃派人到場視察。另外，據了解同邨的喜泉樓及河泉樓亦有居民確診。

另外，位於大圍的九龍城浸信會禧年(恩平)小學則向家長發通告，指今早凌晨接獲家長通知，該校一名居於水泉澳邨明泉樓的學生接受病毒檢測後呈陽性反應，懷疑確診，即時通知今日停課，而原定今日為本學期最後一天上課，下周開始放暑假，故學生已毋須回校，已安排的暑假補課亦會取消。