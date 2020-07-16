東方日報A1：政府腦殘　夜班打工仔冇碇開飯

食肆「晚六朝五」禁止堂食，夜更員工慘叫「飯都冇碇食，有咩意思」？防疫措施收緊，全港食肆昨日起由晚上六時至早上五時禁止堂食，就連不對外開放的員工飯堂亦「一刀切」受到限制。不少打工仔苦訴員工飯堂比一般食肆地方寬敞，衞生良好，能提供足夠社交距離及防疫保障，同事間食飯只如大家庭飯敍；買外賣到更擠迫的辦公室用膳反有播疫危機。各界炮轟政府一刀切禁堂食是矯枉過正，措施「離地」無考慮實際情況，環團亦擔心棄置外賣飯盒垃圾激增，防疫未成，恐爆環保災難。

員工飯堂須跟隨新一輪防疫措施。「公司偏遠，不嬲喺飯堂食開，喺（辦公室）個位食外賣唔方便，又唔衞生，依家飯都冇得食，好徬徨。」新措施引起不少返夜更的打工仔憂慮，尤其是連不對外開放的員工飯堂亦受影響。

「點解要一刀切禁止晒所有飯堂提供堂食，一定要外賣呢？外賣係咪一定比堂食衞生同防疫更加好呢？我覺得政府考慮得唔夠周詳。」東方報業集團向議員葛珮帆反映意見，她昨早到東方報業中心員工飯堂參觀，大讚飯堂寬敞，容納人數嚴守防疫措施上限，每張枱只容納四人，員工間有足夠社交距離，亦會分批食飯，而且設備齊全，衞生環境亦比一般食肆理想，加上不會對外開放，員工可安心在飯堂用膳。但若強制員工買外賣到辦公室進食，則明顯不如在飯堂般寬闊。

葛認為政府要推出相關防疫措施、禁聚令時，都要考慮位處工業邨或偏遠地區從業員的需要，同時部分行業廿四小時運作，員工食飯時間急趕緊張，若本身已有飯堂，防疫措施亦做得非常好，並不需要一刀切禁止堂食。

「要逼晒喺辦公室食嘢，一刀切嘅做法離地、不切實際。」理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦批評新措施擾民，而不少機構、規模較細的公司，以至工廠和工廈內辦公室環境狹窄，窗戶緊閉，在辦公室進食危險性更大。

工聯會理事長黃國則認為，新措施連累員工飯堂同樣受限「唔夠貼地氣」，政府應該考慮夜更僱員的需要，不宜「一刀切」，應將員工飯堂的安排交由僱主決定，相信不少僱主會為僱員提供一個衞生又舒適的環境用膳。

特首辦主任陳國基指，當局正研究可否豁免員工飯堂禁堂食安排。

「其實員工本身冇得選擇，最安全係留番喺自己飯堂食。」綠色力量副主席文志森表示，明白疫情下盡量都希望不要出街食飯，但員工飯堂若能保持社交距離，已可防止疫情傳播、減低風險，而由不對外開放的員工飯堂製作食物其實更安全，不會增加播疫機會，亦可節省即棄飯盒和餐具，確保安全亦可減少破壞環境，故應維持員工飯堂開放。

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