財委會通過撥10億建石門安置所　沙嶺骨灰安置所撥款撤回申請　

政府計劃在沙田石門和沙嶺墳場興建骨灰安置所和紀念花園設施等工程，惟早前遭議員揭發政府提交涉及沙嶺工程的報告疑有誤導，當局撤回相關項目後，今日（17日）再交到立法會財務委員會審議石門的項目，計劃撥款金額減至約10億港元。會上以33票贊成，0票反對及棄權，通過撥款。

會議今早9時進行，審議的議案包括「明日大嶼」計劃。就興建骨灰安置所一事，財經事務及庫務局將文件修改後，涉及沙嶺的工程項目被撤回。有關工程撥款項目只保留在沙田石門安興里興建骨灰安置所、紀念花園設施和相關工程，以及興建行人隧道以配合計劃，2024年落成後將提供約4萬個龕位，撥款由原本23億港元大減至10.86億港元。當局在文件中提到，鑑於有委員對沙嶺計劃有一些關注，政府會將項目另行處理。

會上議員朱凱廸質疑，早前政府計劃在沙嶺設置10萬多個龕位，未有做到政府「區區有承擔」的政策目標，追問當局會否分散骨灰安置所至每個社區。有議員關注興建的龕位數目不及每年4至5萬的死亡人數。

食物及衞生局副局長徐德義指，政府沒有改變全港18區共同承擔發展骨灰安置所設施的政策方向，惟每區面對不同限制及條件，將繼續聆聽意見，又指會考慮增加供安放24周以下流產胎的設施。食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻補充，興建骨灰安置所時面對地理位置、基礎設施、市民接受程度等挑戰，無法做到每區龕位數目均等。黃又指，政府會三管齊下增加龕位數目，包括推展綠色殯葬。

此外，財委會主席陳健波表示，收到有議員關注，一名議員助理被列為確診者的「直接接觸者」，要求取消會議，但引述立法會秘書處表示，昨日(16日)已徹底消毒會議室及公用設施，考慮到有多項議程積壓，決定如常舉行會議。