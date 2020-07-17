救生員查防鯊網溺斃　主管稱曾喝止死者取潛水衣

2018年有救生員在荃灣汀九近水灣泳灘，穿備潛水衣潛入海中檢查防鯊網時遇溺，最終不治身亡。死因庭今天（17日）繼續就事件展開研訊。泳灘女主管供稱，救生員和主管應有共識不得隨意使用潛水衣，因潛水裝備僅有在緊急及獲批准方可使用，她透露死者於案發前一天，曾把掛在救護站牆上的潛水衣拿下來觀察，她見狀即喝止死者，又詢問死者為何要拿起潛水衣，死者當時回應：「拎嚟研究下」數分鐘後，便把潛水衣掛回原處。

死者為終年40歲的陳志康，他於2016年起任職康文署泳灘季節性救生員。三級康樂助理員李明安供稱，潛水裝備不屬於經常性救生用品，因季節性救生員的考核項目和日常操練，只涉及徒手潛水，故救生員一般不需使用潛水裝備，除非情況緊急、必須及獲得上司批准下才能用。

李又指，救生員不會日常例行或定期地檢查潛水裝備是否運行正常，只會在泳季開始前檢查一次所有物資。死者親屬遂質疑康文署不作為：「擺兩套嘢（潛水衣）係到害人㗎？無人負責，又唔知係咪安全。」李則回應，有潛水資歷的救生員在使用裝備前，亦需預先檢查潛水衣的狀況。

二級康樂助理員雷敏琴供稱，高級救生員於泳季開始前，有責任安排人手檢查所有放置於救護站內的拯救和急救用品，惟不須記錄匯報，故可能出現沒有檢查潛水衣的情況。雷又指，她作為泳灘主管會防止救生員無故使用潛水衣，如她曾喝止死者拿起潛水衣。