港大指生物醫學工程人員有助防疫　對人手需求增

新冠肺炎疫情肆虐，有醫學專家指，生物醫學工程人員在對抗新冠病毒傳播的過程中亦扮演重要角色，包括協助開發各種快速病毒測試儀器及防疫用品，以及運用大數據，例如病人深喉唾液或血液樣本數據庫、臨床病理數據、傳染病爆發數據等，設計不同的硬件及軟件，提供迅速有效的偵測、預防和控制方法，減低傳播風險和發病機會，期望更多有志的學生報讀學科，成爲未來生物醫學工程的生力軍，參與推動生物醫學工程發展。

香港大學工學學士（生物醫學工程）課程總監謝堅文表示，醫管局現時7個醫院聯網，均設有生物醫學工程相關部門，隨着人口老化及健康意識增加，料未來對生物醫學工程人才在醫療科技研究和醫療保健市場工作的渴求將有增無減。

謝指，生物醫學工程近年對人才需求殷切，相信在5至10年間，全球會有不少新型醫療技術和設備的誕生，包括更廣泛地使用人工智能手術機械人，進行不同類型的精準外科手術；研發能深入了解各種末知的人體生理機制的嶄新醫療儀器和設備，為癌病和腦退化等疾病提供更有效的治療方案等，均涉及生物醫學工程有關範疇。

港大醫學工程畢業生孫朗僑（Justin）於2018年創立的公司Ossfila Technology Limited，專門開發骨骼3D打印物料和技術，為骨科病者提供更多可負擔的醫療方案，其團隊成員逾半人具備生物醫學工程背景，公司成立一年多，已獲得港大、政府及科學園等頒發不同的獎項和資助，加快骨物料和其他醫療植入物產品的研發工作。

謝又指出，過去10年間，各國在申請醫療投術專利的速度，每日平均接近100項，根據世界衞生組織的資料，全球醫療衞生總支出每年大約7.5萬億美元(約58.5萬億港元)，接近全球生產總值10%，當中亞洲國家發展趨勢最快，單是香港醫療器材市場營收便高達接近10億美元(約78億港元)，每年預計增長達6%。