華昇選址太平工業園做病毒檢測　大埔區議員指衞生不佳

港府聘用兩間內地私營公司為香港提供病毒檢測，其中一間是「華大基因」開設的華昇診斷中心。有區議員今日(19日)到被指是檢測中心選址的大埔太平工業園外請願，指工業園鄰近民居，促港府改以醫院及大學作優先考慮的檢測機構。期間警方到場指在場人士違反禁聚令，雙方一度爭執。

大埔區區議員文念志表示，早前曾到該疑似檢測中心視察，裏面掛有五星旗，並搭建多個獨立充氣帳篷，有操普通話人士在場，衞生情況不佳。另外，該工廈樓齡達40年，附近亦有民居，同棟大廈亦有涷肉舖、食物加工場等租戶，質疑要與檢測中心共用升降機有傳播病毒風險，亦批評城市規劃分類不合時宜，雖然該地用途之一為「研究所、設計及發展中心」，但須檢討在舊式工廈設高風險的醫療實驗室的可行性。

該區區議員胡耀昌亦斥選址不理想，甚至比內地更差，舉例北京的「火眼實驗室」是設於體育館內，同場沒有其他租戶，比較安全。

另有區議員批評港府事前沒有公開招標，欽點內地機構負責檢測，指香港有相當多具規模的醫療機構可勝任，而且樣本有受檢測人士的基因，擔心該內地機構會將個人資料轉送內地。他們希望在區議會召開特別大會，與相關部門討論事件。

請願期間有警方到場指在場人士包括傳媒涉違反禁聚令，雙方一度爭執，警方其後拉起封鎖線。