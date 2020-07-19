曾處理順天邨確診者　3救護員列密切接觸者須隔離

消防處表示，於本月16日早上11時35分接獲一宗在觀塘順天邨的緊急救護召喚，消防通訊中心調派的救護車於11時46分抵達現場並接觸到1名男性患者。經初步處理後，救護人員把該名病人送往聯合醫院接受治理，其後得悉上述病人為新冠肺炎患者，3名救護人員界定為密切接觸者，並於本月17日安排他們到檢疫中心進行檢疫觀察 。

消防處指，過程中，召喚者未曾向消防通訊中心人員提及上述病人的職業或工作地點。於得病人為新冠肺炎患者，便即時聯絡衞生防護中心作出跟進。衞生防護中心審視個案後，將上述3名救護人員界定為密切接觸者，並於本月17日安排他們到檢疫中心進行檢疫觀察。該處會繼續與醫管局及衞生防護中心保持緊密聯繫，並會為該3名救護人員提供所需的協助。

現時消防處處理懷疑或確診新冠肺炎個案的個人防護裝備指引，是由部門醫務總監參考醫院管理局、衞生防護中心和世界衞生組織的指引及根據疫情的發展所制定。該處有足夠個人防護裝備應付行動需要。前線人員於執行職務時，會因應現場情況及所得的病人資料，穿着適當的個人防護裝備。本處會適時檢討個人防護裝備的穿戴指引，以保障屬員的安全及健康。