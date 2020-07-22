逾2成低收人家庭整天沒進食　團體：疫情加劇失業更需糧食支援

本港疫情進入第3波，經濟下挫加大失業率，基層市民捉襟見肘。有團體今(22日)公布調查，發現有約7成受訪低收人家庭在過去1年每天都三餐不繼，或限制只可食用某幾種食物；逾2成家庭甚至整天沒有進食。團體指疫情過後，很多基層因失業而需要糧食支援，但食物銀行一般只支援6至8星期，籲政府提供政策以外的支援。

香港樹仁大學商業，經濟及公共政策研究中心，聯同工業福音團契與深水埗貧窮家庭宣教關注組於去年9月至10月，以探訪及問卷訪問了130戶深水埗區低收入家庭，按聯合國定義不同程度的「食物不安全指標」，劃分受訪家庭有沒有能力獲得足夠數量及營養的食物。

結果發現約7成受訪家庭屬於中度食物不安全，大部分受訪家庭指過去1年曾經歷「只能吃某幾種食物」或「需要少吃一餐或多餐飯」，更有超過2成受訪家庭屬於嚴重食物不安全，即曾經歷「肌餓但仍然沒有進食」甚至「整天沒有進食」。團隊又發現，近2成家庭因而出現中度至嚴重的抑鬱徵狀；超過3成有中度至嚴重的焦慮徵狀；超過3成出現壓力徵狀。

疫情出現後，基層家庭失業情況嚴重，深水埗貧窮家庭宣教關注組主席歐偉民表示，現時政府資助的食物銀行只為有需要家庭作短期食物支援，一般為6至8星期，如申請人過去6個月內曾申領，便不再獲接納。樹仁大學商業，經濟及公共政策研究中心主任李樹甘表示，食物不安全經驗對精神健康亦有著負面的影響，經濟低迷下更不樂觀，盼政府能投放更多資源，提供適切支援。