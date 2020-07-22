蔡展鵬任警隊國安處處長　直屬劉賜蕙管轄

《港區國安法》實施後，副處長（國家安全）劉賜蕙擔任警務處國家安全處的負責人，惟一直未正式公布該處的架構及首長人選。據今期警方刊物《警聲》披露，警務處國安處處長一職由蔡展鵬擔任。

今日(22日)出版的《警聲》，刊有一張警隊高層人員大合照，包括「一哥」鄧炳強、副處長蕭澤頤及郭蔭庶外，亦有行動處處長郭蔭庸、刑事及保安處處長袁旭健、人事及訓練處處長李建輝、監管處處長林曉彤，及財務、政務及策劃處處長譚惠儀等6個部門的首長。

值得注意的是，今次是首次對外公布蔡展鵬任國安處處長，而林曉彤則接任監管處處長。

蔡展鵬於1995年加入警隊任職督察，於警隊服務近24年，主要負責保安情報和行動工作，亦曾在前線擔當不同的行動指揮崗位。他於2014年晉升為高級警司，在保安部擔任單位指揮官，專責有關保安事務的情報行動、調查、分析與聯絡工作；2017年6月晉升為總警司，出任保安部副主管；19年1月擢升為助理處長，執掌保安部。他取得社會科學學士學位，並修畢人權法及公共政策與管理兩個碩士學位。