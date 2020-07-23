理大研「火星相機」 參與中國火星探測　監察火星周遭環境

中國首次火星探測任務的「天問一號」探測器，今日（23日)由長征五號遙四運載火箭搭載升空。香港理工大學研製的「落火狀態監視相機」有份參與其中。此「火星相機」將搭載於著陸器外層平台上，以監視著陸情況、火星的周遭環境，以及降落火星後巡視器的操作狀態，包括太陽翼的打開及天線的狀況。

「火星相機」重量輕巧，約重390克，外殼十分堅固，以抵受穿梭地球與火星超過9個月出現約攝氏150度的極端溫差，及後能在火星表面極低溫的環境下運作，並要承受相等於地球地心吸力6200倍的衝擊。相機具備廣闊測量視野，水平視野範圍和垂直視野範圍分別達到120度，同時顯著減低圖像變形的程度。

理大校長滕錦光教授表示，理大是香港唯一擁有航天任務實戰經驗的高等院校。「火星相機」由理大工業及系統工程學系鍾士元爵士精密工程容啟亮教授，率領約20名理大研究人員共同研發。

研發過程中遇到不少挑戰，容教授指為了拍攝超廣闊的圖像及影片作科學研究之用，研發的火星相機須輕巧並具備廣角拍攝及可控的影像變形，同時要在有限的重量內能抵受極大的衝擊力。此外，相機須在長時間的太空旅程中克服極端溫差、輻射、機械振動等挑戰，最後仍保持十分高的穩定性。