文憑試放榜爭崩頭　仁安醫院護士學校課程40人爭1學位

中學文憑試前日放榜，大批畢業生四處撲學校，盼就讀心儀的科目。仁安醫院護士訓練學校設有2年制普通科護理高級文憑課程，今年將提供40個新生名額，培養學生成為登記護士。截至昨日，已有約1000人報讀，較去年同期多約500人。

仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑指，疫情令考生明白醫護人員的重要性，相關科目因而受到歡迎，預料今年競爭更為激烈，約40人爭取一學位。至於面試過程，則設有答卷題，以評核報讀學生的書寫能力，而學業成績、具邏輯性思考、工作經驗及面試表現，亦是取錄的標準。

袁期望，有意投考護士的學生除具備使命感外，亦應清楚自己的強項與醫護工作有何關係，提醒學生應做好面試準備，帶備齊全的文件。

仁安醫院護士學校的應屆畢業生葉家詠，是第二屆文憑試考生，因成績未如理想，便報讀兩年制健康學副學士，畢業後再花兩年時間報讀仁安醫院護士學校轄下的臨床病人服務訓練証書課程，最後用了6年時間才完成登記護士課程。

葉表示，過程確是迂迴曲折，但相信能鞏固自己的基礎。她預計將會在仁安醫院任登記護士的工作，累積經驗，又建議有意從事醫護工作，但成績不夠入讀大學的學生，可選擇就讀護士學校，節省在學時間。

另一名應屆畢業生謝冠山，同樣是第二屆文憑試的考生，當年考獲15分的成績，對前路感到迷惘，故在家人的建議下就讀工程系副學士。他指，就讀副學士期間，曾在醫療輔助隊中負責救護的工作，故對護士工作產生興趣，即使當時分數已足以升讀大學，也決定由工程系轉讀登記護士。

該課程為兩年制，學費為每年69000港元，報讀學生必須有五科二級或以上的成績。學生完成兩年制的登記護士課程後，可入讀該學校開設的銜接課程「三年制兼讀護理專業文憑」，考取註冊護士資格。