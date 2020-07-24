工聯會倡建綜合防疫檢疫中心　促請港府加強社區防疫工作

本港新冠肺炎疫情一發不可收拾，有政黨今日(24日)約見食物及衞生局副局長徐德義，表達要求盡快在全港各區設立「綜合防疫檢疫中心」的訴求，以加強社區防疫檢疫工作。另促請港府向中央政府提出請求，支援香港進行全民檢測工作，增加檢測數量，盡快遏止疫情蔓延。

來自「疫區」黃大仙區居民代表今早聯同工聯會3名成員與徐德義會面。該會會長吳秋北在會面後表示，各區設立「綜合防疫檢疫中心」的目的是可進行防疫檢疫工作，同時可發放有關防疫等資訊，令市民安心，他引述徐德義表示，會積極考慮有關建議。

吳強調，現時市民急切需要一個全面檢測，尤其應為從事高危行業及疫情較嚴重的地區作定期檢測，亦希望政府向有需要檢測的群組提供資助。該會榮譽會長林淑儀認為，政府未能應付大量檢測工作，應多管齊下增加檢測數量，包括向中央求助，讓市民安心。另一榮譽會長陳婉嫻認為，政府應與民同行，而非高高在上，促請盡快設立「綜合防疫檢疫中心」，不應再拖延。