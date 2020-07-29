運1億元可卡因囚34年　司機不服上訴遭駁回

警方於2016年中在順利邨一個停車場內，檢獲共重約101公斤、內含67公斤可卡因的毒品，市值約1億港元。2名男子當場被捕，其中一人承認2項販毒及1項藏毒罪被判監22年8個月，另一人否認1項販毒罪，經審訊後被裁定罪成被判監34年。其中被判囚34年的被告呂永業，今（29日）早向上訴庭申請許可，就定罪提出上訴。不過上訴庭3名法官在聽取其大律師陳詞後，即時駁回申請，並表示會另定日期頒布書面判決理據。

任職出租車司機呂永業(41歲)，被指於2016年6月24日的晚上，在順利邨停車場跟同案被告黃一展(39歲)走近一部客貨車，遭正在執行反毒品行動的警察截停。警方並在客貨車內搜到3個行李篋及一個手提袋，發現內有96磚共重約67公斤可卡因。警誡下黃承認為賺快錢替他人販毒，並聘請認識了10年的呂用其貨車運送毒品，呂則稱不知運送的為毒品。

呂永業不認罪，惟在受審後被裁定販毒罪成，法庭判刑時指根據判刑指引，販運超過15公斤或以上的可卡因，量刑起點為監禁30年，而本案涉及的可卡因達67公斤，故採納34年監禁作量刑起點，呂不獲任何減刑，最終被判監34年。

而黃一展當年承認為了賺取1萬港元快錢酬勞，替1名叫「波仔」的人士運毒。他因在身上及其駕駛的私家車上被搜出另外約14克可卡因，故被控3項販毒及藏毒罪。他承認控罪，法官認為他除認罪外並無任何求情因素，最終3罪共判他監禁22年8個月。

今天代表申請人呂永業的大律師向上訴庭表示，上訴理據只有一個，就是原審法官並沒有向陪審團適當強調對申請人有利的環境證供，故陪審團的罪成判決並不穩妥。

大律師表示，申請人辯稱，他不知道同案被告黃一展叫他接載的是毒品，而黃作供時亦說過申請人並不知情。而原審法官應當向陪審團強調黃不用自己的車子，而租用申請人的客貨車，顯示黃功於心計，對申請人有所隱瞞。

而且黃與申請人在被捕的一剎那，向警方所述的說法一致，亦可推論他們沒有夾口供。這些原審法官都應該向陪審團強調，但他反叫陪審團考慮二人是否已預先想好回應，實屬犯錯。

惟上訴庭法官並不接納上訴方的說法，強調本案涉及價值上億元的毒品，黃一展怎會讓一個不知情的人參與運送，甚至連載住毒品的行李篋都沒上鎖上，這足以令人懷疑，而原審法官絕對有權就這些情節作出評論。

上訴庭最後毋須控方陳詞，便裁定申請人提出的論點並無可爭議之處，原審裁決絕對穩妥，因此拒絕申請人的上訴許可申請。