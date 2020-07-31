傳國泰向資深機師推「肥雞餐」　每年可領3個月糧

因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空又傳「縮水」方案！有消息指，國泰航空旗下國泰港龍擬向資深機師推出自願退休計劃，若成功申請，可獲每年發放最少3個月基本薪金，直到屆滿正常退休年齡才完結。

消息引述國泰信件指出，由於營運勁縮及預期會持續一段時間，考慮到財務壓力，故向年滿58歲的資深機師提出自願提早退休的安排。相關計劃的申請截止日期為8月16日，並於9月1日與成功申請的機師終止僱員關係。

事實上，疫情重創全球航空業，不單止愈做愈燶的國泰，就連全球最佳航空公司之一的新加坡航空也宣布新的減薪措施。據外媒報道，該公司經理級以下員工減薪10%，經理以上職位減薪至少12%，行政總裁則減薪達35%。除了減薪外，該公司也將提供提早退休方案給符合資格的員工申請。

法荷航空集團(Air France-KLM Group)旗下的荷蘭皇家航空公司(KLM)也表示，由於疫情造成空前嚴重危機，將裁員最多5,000人。

該公司指出，儘管荷蘭政府注資34億歐元(約309億港元)，荷航仍蒙受巨額虧損，故直至2021年底的裁員行動勢在必行。該公司現有3.3萬名員工，將有大約1,500人遭強制解僱，另有2,000名員工自願離職，同時將裁汰1,500名臨時員工，不予續約。