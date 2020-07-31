立法會議員延任1年　議員料照樣出糧

因應本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府今日(31日)宣布原定9月舉行的立法會選舉將會延期1年，而今屆議員任期亦會順延1年，涉及議員薪酬及議員辦事處開支津貼等問題。現任議員預料政府會照樣支付薪酬及津貼，以應付日常議會工作。經民聯議員石禮謙指，現任議員延任1年，政府不可能不支付薪酬，有關費用對政府而言亦只是小數目。

原本退下火線的議員黃國健認為，立法會須審議重要法案，例如每年一度的財政預算案及其他緊急法案，故議員須隨時候命出席會議，因而不能處理其他工作，故政府不能不向議員提供薪津。黃又指，財政預算案等重要法案，需要議員助理協助搜集資料及分析，若果沒有營運開支不能處理有關工作。

黃早已表明不尋求連任，並已收拾好議員辦公室，清空抽屜及書架等，將文件入箱，以便隨時「郁得」。雖然如今需要延任1年，但他應該不會把辦公室復原，笑指「執一次都夠煩」。

根據現有的議員酬津安排，立法會主席每月薪酬約有20萬港元，內務委員會主席約有15萬港元，並非兼任行政會議成員的議員有約10萬港元，而兼任行政會議成員的議員則有約6.7萬港元。至於辦事處營運開支償還款額，每年最高可獲逾277萬港元，議員同時享有每年約3.5萬港元醫療津貼。不過，議員享有的15%任滿酬金，未知會否因應延任1年而按比例額外享有3.75%酬金。