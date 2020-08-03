應屆畢業生IELTS未達標照收學費單　嶺大：考慮調整安排

嶺大自2017/18學年起要求學生IELTS成績要達到6.5分或以上才能畢業。

嶺南大學自2017/18學年起採用要求學生「國際英語水平測試」（IELTS）為大學英語畢業試，要求學生取得至少總成績6.5分才可畢業。嶺大學生會編輯委員會昨（2日）表示，有應屆畢業生反映，他並未完成有關英語能力要求，而校方照樣向他發放收取下學期學費的電郵。嶺大回應指，關注畢業生未能在限期內符合英語水平畢業要求，正考慮調整相關安排以助畢業生。

編委會指，有應屆畢業生已修畢學分，只是未完成IELTS考試，惟校方照樣向他發出下學期的學費單，涉及一個學期學費21183港元。該名學生認為，畢業生並非未完成課業，故學校不應再收取學費。

編委會續指，因應社會運動及疫情，校方在本學年已在多項畢業要求都作出放寬或豁免，質疑為何IELTS英語畢業要求未獲同等處理。

嶺大發言人表示，現時大學電腦系統會自動向所有未符各種畢業要求的應屆畢業生發送繳交下學年學費的電郵。已收到學費通知的應屆畢業生在新學期如無修讀學科的計劃，則不必繳交學費。大學會盡快與個別應屆畢業生聯繫。

嶺大續指，十分關注有應屆畢業生因疫情嚴峻而未能於限期內符合英語水平畢業要求，校方正考慮調整相關安排以協助應屆畢業生，詳情將稍後公布。