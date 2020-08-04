中檢核酸檢測服務　被揭無醫務化驗所認可

港府計劃進行大規模病毒檢測，早前聲稱市場上僅得3間化驗所能短時間內提供數以萬計規模的核酸檢測服務，然而，其中一間中國檢驗有限公司及旗下檢測中心中龍檢驗認證，在本港沒有經營醫務化驗業務，其實驗室亦未獲醫務所認可。

《輔助醫療業條例》指出，從事醫務化驗業務的機構須至少一名董事就醫務化驗專業獲註冊，但從公司註冊處及醫務化驗管理委員會的資料中，中檢及中龍的董事中均未見具有註冊醫務化驗師資格，其化驗所亦未獲得認可。

根據資料，中龍在港主要提供化學及環保、玩具、食品等容器檢測，中檢則負責機電產品檢驗、再生能源檢驗、汽車檢驗等，兩者均未見與醫務化驗有關的業務範疇。

政府上月曾公布，3間獲政府採購服務的私營化驗所，分別是華大基因開設的華昇診斷中心、中國檢驗有限公司、Prenetics，當中政府向華昇及Prenetics直接採購服務，為院舍、的士及食肆員工進行自願檢測，而物業管理公司協會與中檢合作，為物管業員工檢測，其後政府再披露民政事務署與物業管理公司協會合作推出的檢測計劃，由中龍進行。

民政事務署表示，為政府提供的化驗所須符合本地法例，但沒有回應為何政府仍選擇中龍提供檢測服務。

另有傳媒指出，華昇診斷有限公司的董事除醫管局前主席胡定旭外，亦包括本港註冊醫務化驗師華壽恩，與2012年DR醫學美容集團的美容針誤殺案中，涉事實驗室的時任總監的名字相同，相信為同一人。華壽恩當時承認實驗室一直未獲相關認證標準，只屬一間普通醫務檢驗所，又承認其撰寫的感染風險報告錯漏百出，儀器型號、試劑等與事實不符。