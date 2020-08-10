市建局兩公務員合作社項目　補地價金額或有望減半

市建局已選定九龍城區兩個公務員建屋合作社樓宇，作為重建試點項目，預料重建後可由目前約600個單位增至約3000個，當中包括1000個公營房屋單位。當市建局要收購合作社單位，需先解散公務員合作社，再集合75%或以上社員同意，其後方可修改地契，再由業主向政府補地價。消息指政府有意更改釐定補地價價錢的方式，由過往「重建後價值」計算，改為「現有價值」計算；粗略估計補地價金額將大減約50%。有合作社住戶直指政府及市建局就補地價及賠償安排一直交代得不清不楚，冀望兩者盡快就此作進一步交代。

以上兩個重建試點項目分別為盛德街/馬頭涌道項目，及靠背壟道/浙江街項目。市建局行政總監韋志成6月時表示，當試點項目的規劃獲政府核准後，市建局會代業主向政府申請評估合作社樓宇的補地價款額，該局同時會向受影響業主提出收購價。若業主接受市建局的出價，該局便會直接替業主向政府支付補地價，不用業主先行墊支。而業主在扣除土地補價後收到的補償，相信足夠購買由房屋協會專用安置屋邨的資助單位。

消息指，政府擬將補地價評估方式更改，估計補地價金額將大減約一半。據悉市建局曾對近年推展的項目作評估，估算以「現有價值」計算後，業主每呎補地價金額有望節省4000至6000港元。市建局非執董鄭泳舜指出，市建局見目前正諮詢相關業主意見，相信政府會以公平原則釐定補地價，同時希望項目能順利收購，為其他同類公務員合作社項目產生示範作用，加快市區重建。

靠背壟道/浙江街項目住戶張先生形容，政府就補地價方式作調整亦只是「左手交右手」，對於住戶而言最重要是知悉補償金額，惟他直指過去當局及市建局一直未應清晰交代，令他難以掌握情況，「過去一直好似紙上談兵，最好就某單位的座向及面積舉例子，表明補或不補地價後所收補償之分別等等」。

發展局回覆指自今年6月1日，若個別公務員合作社單位業主申請土地補價，除非有證據證明該建築物由單一業權人擁有，否則會以「現有價值」的基礎評估。而由於兩個九龍城試點項目現時仍在法定規劃程序階段，地政總署未有補地價金額的估算。