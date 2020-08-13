持港康碼可晚市堂食不可行　專家指隨時出現大型交叉感染

港府早前公布「朝5晚6」禁堂食、2人限聚令等嚴厲防疫措施，食肆生計大受影響，坊間有聲音要求政府推出「港版健康碼」(港康碼)，讓持有陰性檢測結果人士如常出入食肆。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(13日)在電台節目回應指，持港康碼可堂食或去健身室的建議，並非防疫措施，亦不是好的「解封策略」。

何擔心，港康碼的安排會出現不公平情況，例如有錢人可自費多做檢測，然後去堂食，認為措施只屬經濟安排。他建議，當局應優先針對新入院病人、醫護、安老及殘疾院舍職員，每周進行一次檢測，避免造成院舍群組爆發，同時檢視及堵塞邊境漏洞。無社區傳播鏈，屆時就有條件放寬防疫措施，毋須用港康碼。

呼吸系統專科醫生梁子超亦指，港康碼的做法並不可行，若有潛在接觸史或輕微病徵的人獲豁免，可能在餐廳造成大型交叉感染，現時應先想辦法控制，否則或令疫情打回原形，加上全球不少國家已出現第二波疫情，他警告香港防疫措施最弱一環是對外防守，若不加強對外檢疫安排，本地可能會出現第四波疫情。

梁續稱，由於內地疫情基本受控，由內地旅客經港轉機的風險不大，但他重申現時港機場的防疫措施可做得更好，如來自高風險地區人士轉機的檢測有效時間，應縮短至1至3日。

經民聯主席盧偉國則支持推出港康碼，他形容現時香港各行各業「唔病死就餓死」，若以消極方法應對，食肆最終面臨結業，會展業亦要停頓，令應有的經濟及民生活動停頓，導致愈來愈多企業倒閉。面對風險問題，他指港康碼需配合全民檢測，可考慮讓市民憑手機顯示港康碼檢測結果。