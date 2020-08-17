疫情下有感化驗重要性　學生手握37分堅持入理大化驗

新冠肺炎疫情持續，抗疫的功勞不止在前線人員身上，幕後人員亦功不可沒。文憑試考生李斯穎，放榜後成績比預期理想，考獲37分，曾有同學建議她選讀醫科或物理治療科，但她認「選科要基於興趣及性格」，加上疫情期間，她對化驗相關工作的重要性有更深的體會，因此最終決定選讀香港理工大學的醫療化驗科學學士課程，並順利升讀。

李在文憑試的數學及生物科考獲5**，而化學、物理及數學延伸部分M2亦考獲5*。她表示，原本預期自己在生物科及M2只能考得3或4級，但最終考獲此理想成績，有點喜出望外，故有朋友建議她報讀醫科。

她評估過自己的興趣及性格，認為自己比較適合在「幕後」多過「前線」，又指就算讀了「神科」，但沒有興趣，亦難以堅持讀完整個課程，因此堅持選讀化驗。她又指，疫情下令社會更了解到化驗的工作，以及在醫療行業擔當甚麼位置，例如透過檢測找出確診病人，亦令她明白到化驗師的重要性。

另外，同樣將在9月升讀理大的楊子建，他的興趣就在於放射學。他表示，升讀中四時的成績平平，就讀的中學預計他只能考獲最佳5科20分。為了升讀心儀的放射學，他詳細計劃自己的溫習大計，例如每月增加溫習時間，由初期每天放學溫習一個半小時，至停課期間每天溫習6小時，又經常到書局買練習，以及就較弱的中文及英文科補習，最終考獲32分，順利入讀放射學課程。

大學聯招辦法（JUPAS)上周放榜，理大公布今年醫療化驗科學學士課程的平均收生分數為37分，將此課程放在首三選擇（Band A）的申請人有221名，較去年162人增加約37%；而今年放射學學士學位課程平均36.7分，有535名申請人放在Band A，去年則有476人，增加了約12%。