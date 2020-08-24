男子刑毀何君堯議辦　判囚3個月

去年7月21日元朗發生白衣人無差別襲擊市民事件，議員何君堯被指牽涉其中，翌日大批人士到何位於荃灣荃豐中心的辦事處大肆破壞。其中一名涉案男子早前承認一項刑事損壞罪，裁判官先為他索取精神科醫生報告，並把其還押小欖精神病治療中心至今天（24日）判刑。沙田法院裁判官在考慮報告後終認為監禁較合適，最終判處被告需監禁3個月。

案情指，去年7月22日傍晚時分，一群人到何君堯位於荃豐中心的辦公室聚集，有閉路電視拍到32歲被告陳柏爾，與他人破壞上址玻璃，並將金屬鐵座擲入辦公室，毀壞裏面的傢俬，造成逾10萬港元的財物損失。控方早前要求被告賠償5萬港元，但被告稱自己依賴每月逾6000港元綜援維生，無力償還。

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