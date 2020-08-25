首名被控港區國安法男子　申請保釋被拒須繼續還押

23歲男子唐英傑，涉嫌於今年7月1日於灣仔駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車撞向警方防線，撞倒數名警察。他事後被控違反《港區國安法》下的煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪，成為新例實施後首名被檢控人士。他之前向高院申請人身保護令失敗後，再提出保釋申請。高院原訟庭法官李運騰今日（25日）聽取其申請後，拒絕讓他擔保，他須繼續還押監房看管至10月6日案件再提堂。

本案申請人唐英傑於7月1日當場被警方制服拘捕，至7月6日才被解往法庭提訊，案件當時由特首委任負責處理《港區國安法》案件的裁判官蘇惠德處理，蘇官在考慮申請人的保釋申請後，引用《港區國安法》拒絕其保釋申請，下令把他還押。據《港區國安法》條文，除非法庭信納被告在保釋後，不會繼續危害國家安全，否則不應批准被告保釋。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020