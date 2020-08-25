美國駐港澳總領事館男經理　館外遭男子襲擊受傷

中環花園道美國駐港澳總領事館，今日(25日)下午4時許，一名40多歲美國籍男經理離開領事館，擬沿花園道步行落山往中環時，於館外遭一名本地男子從後揮拳施襲，事主猝不及防頭部受傷，倒臥地上，兇徒隨即拔足逃去。事主負傷返回領事館求助，其他職員代為報警。救護員接報到場，替傷者進行護理後，再將其送往瑪麗醫院治理。

其後，多名探員到領事館附近一帶調查，又到領事館對面的商業大廈，向保安員了解是否目擊案發經過、有否見過兇徒或可疑人，及查看閉路電視錄影是否拍下兇徒容貌和施襲過程。警方經初步調查，將案件列襲擊致造成身體傷害，並追查犯案動機及緝拿兇徒。

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