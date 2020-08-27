政Whats噏：何栢良煞停半年電台訪談節目　籲市民科學抗疫　

何栢良已通知商台，暫停每日約10分鐘的訪問環節，該環節已持續約半年。

自從新冠肺炎疫情爆發以嚟，周不時見到有醫學專家接受訪問，解答公眾疑難，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良更幾乎日日現身商業電台，用10分鐘時間同大家追蹤本港疫情、教授防疫之道，尋日(26日)，佢忽然話呢排工作同家務都比較繁忙，要暫停呢個訪問環節，煞停咗呢個持續約半年的安排。

何醫生只係以電話短訊通知節目主持人，暫別方式都好匆匆，咩事咁急呢﹖佢日前話自己唔會參加報名協助檢測、亦唔參加全民檢測，引來唔少批評，指摘佢多番批評政府檢測工作做得唔夠，檢測量太少，不能有效防疫。到政府推行大規模檢測時，佢又批評作用不大，質疑佢立場反覆。

事發之後，何醫生冇再講檢測，昨日向電台主持人發出短訊後，就停左持續半年的合作，何醫生喺短訊中話，「多謝電台今年初畀機會佢，每日同聽眾分享疫情資訊，自己亦都獲益良多」，又意有所指咁呼籲：「面對疫境，市民大眾要平心靜氣，用『科學』原則去應對，疫境自強！」

呢個星期一(24日)，何栢良喺同一個節目中話，無打算報名協助採樣，自己亦不會參加檢測。佢批評，全民檢測喺政府「三管齊下」策略下成效低。佢認為，自己有嚴格管理生活，受感染機會微乎其微，所以唔會懷疑自己係隱形傳播者。