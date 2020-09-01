遵理補習天王涉用舊生相宣傳　法庭准陳智勇呈補充證詞

補習社現代教育於前年入稟高院，民事控告轉到遵理學校任教的著名英文科導師陳智勇（Patrick Chan）及遵理，指兩名被告擅用現代教育的學生的照片作宣傳，要求法庭禁止被告繼續用現代的學生作宣傳，並向被告索償。高院今天（1日）處理雙方呈交補充證人供詞的申請。

原告現代教育(香港)有限公司，2名被告依次是陳智勇和遵理學院有限公司所經營的遵理學校。原告及首被告分別向法庭申請呈交補充證人供詞，原告不反對首被告的申請，聆案官遂批准原告要求。至於原告的申請，首被告就表示需時考慮，聆案官下令把此申請押後2星期，至9月15日審理。

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