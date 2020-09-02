居內地3000港人需郵寄藥物　團體促開放醫健通擴大醫療券到粵

疫情困擾香港超過半年，中港兩地往來困難重重，有工會自2月底開始協助居於內地的港人解決藥物問題，如郵寄醫生處方藥物給他們，但有港人超過半年沒有回港覆診，醫生拒絕再開藥，內地醫院又沒有相關人士的醫療紀錄。工會要求政府開放醫健通，容許港人可以直接於香港大學深圳醫院覆診。

工聯會自2月底受港府委託，承辦「支援內地港人寄藥行動」服務，為滯留在內地的港人，郵寄醫生處方藥物，至今已服務至少3000人，寄出逾1萬8千份藥物，現時每周有800個名額，解決病人燃眉之急。然而，工會指，自7月中起，港府拒絕他們經此計劃寄出精神科藥物，加上兩地關口審查需時，有病人未能及時獲取藥物，有人已一星期沒有服藥。

78歲的譚先生於10年前回廣州居住，他有糖尿病、高血壓等長期疾病，每3個月要回港覆診1次。但1月尾爆發疫情後，兩地隔離措施逐步增加，他一直靠寄藥計劃得到藥物。至今年6月，本港醫生以未能面診其健康狀況為由，拒絕再開藥。譚表示，曾嘗試在內地就醫，但內地指未有其病歷紀錄，要求他在醫院進行檢查，但費用高昂，譚遂向香港的醫院索取其病歷，惟院方指未能提供過往10年病歷紀錄，譚最終無奈回港覆診。

工聯會理事長黃國指，現時內地三甲醫院(省內最高級別醫院)均不清楚香港市民的病歷紀錄，及藥物敏感等資料，難為他們處方藥物。是次疫情揭示了兩地醫療政策未能銜接，未來若更多港人前往大灣區居住，希望港府開放醫健通，容許港人可直接於深圳的港大醫院覆診，甚至應將醫療券制度放寬至內地三甲醫院，盡快推行「健康碼」等。

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