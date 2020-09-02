餐飲業冀放寬4人1枱　健身按摩業料重開初期生意跌一半

新一輪防疫禁令明日屆滿，消息指，港府將再度放寬防疫措施，食肆晚市堂食延長至晚上10時，但維持2人1枱等限制，而健身室及按摩院則可有條件重開。餐飲業界表示歡迎，但指不少家庭是一家三口或四口，若2人1枱等限制不變，不但對食客帶來不便，無形中亦會減少食店生意。按摩業界則預計，重開初期客人未必有信心消費，生意或會大跌一半；健身業亦指，重開初期須先為已購課堂套票的客人補堂，估計生意額或會大跌90%。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，近期不少食肆反映「最多做到一輪晚市生意」，食客至晚上約8時半便不會進內用膳，相信延長晚市營業時間有一定作用，相信可惠及不少酒樓、茶餐廳及中小型食肆，員工亦會有更多工作機會。不過，黃指不少酒樓或專營宴會的食肆期望港府可放寬至4人1枱，因不少家庭均是一家三口或四口，須分開2枱入座，不但為食客帶來不便，而且不少店舖設計均是4人1枱，難以額外放置枱櫈，無形中減少店舖生意。他認為，食客明顯較以往自律，鮮少有人高談闊論，期望當局未來可陸續放寬措施。

按摩院東主余女士表示，按摩院行業斷斷續續已合共停業近100日，認為目前疫情緩和後，可與性質相近的美容業般有限度重開。她指在零收入下，每月要交約40萬港元租金，雖然業主願減租30%，但仍然十分難捱，希望港府可以提供多一輪防疫抗疫基金資助業界。她預計按摩院重開初期，客人未必有信心消費，生意或只有以往一半，她指業界會做好防疫措施，例如為所有員工做病毒檢測，按摩員會穿保護衣物等為客人服務，務求增加客人信心。

議員邵家輝表示，有不少中小型的按摩院在停業的3個月期間因無法支撐而倒閉或轉手，當中以蒸氣足療店尤為嚴重，因這些店是持有按摩院牌照，但由於其性質類似桑拿，港府將這類服務當成桑拿浴室處所去處理，停業時間最長，據他了解，已有60%至70%的店舖倒閉。

香港健體專業人員總會會長王曉山則指，業界自4月起已停業約3個月，期間仍要交租及支薪，至今約有20間同行結業或頂舖，期望政府可盡快允許重開，強調業界會做好防疫措施，包括限制人流、禁止共用個人用品，以及加密清洗健身設備等。他又指，不少客戶早前購入健身課堂套票，因應疫情暫未能上堂，業界重開初期須先為有關客人補堂，相信只有小部分客人須重新購入課堂，估計生意額或會大跌90%。

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