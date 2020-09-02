香港聖誕老人陳漢強上月睡夢中逝世　終年58歲

陳漢強曾於瑞典一個聖誕老人比賽中獲得世界冠軍。

曾於瑞典一個聖誕老人比賽中獲得世界冠軍的港人陳漢強(Santa Jim)，有港版聖誕老人之稱，上月13日，他在睡夢中離世，終年58歲。陳生前身兼多職，是魔術師、布偶師，亦是氣球師，一生為人帶來歡樂。他亦曾製作及演出過廣告中的「萬寧貓」及兒童節目中的「蔥蔥」、「DaDa」及「DeDe」等。

陳的徒弟、歌手曹震豪在其Facebook憶述師傅，及兩師徒相處的往事，他指師傅是一名「大細路」，亦是一名工作狂，對魔術機關、布偶雜耍，無一不精通。曹引述師母指，師傅陳漢強去逝時十分安祥，他會永遠記住師傅對世界的愛。

陳的家屬將會開放其工作室，將他收藏多年的唱片、卡式帶、書籍、漫畫及玩具等，免費提供予市民上門揀選。

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