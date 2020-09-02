理大研新系統找室內病原　適用疫情下監測街市餐廳

理工大學校園可持續發展處及屋宇設備工程學系合作，研發出「快速室內空氣質素及耗電量監測系統」，用作監測環境質素、找出污染物及病毒的源頭，以建設綠色社會。系統於今年年初開始於校園試行，並計劃引進社區應用，理大指相比傳統做法，新系統所需的成本及時間降低，並可實時分析數據。

是次的研究於2018年開始構思，今年年初已在理工大學內設約30個測試點，每個測試點的測試範圍為500呎，分布於不同樓層的辦公室、圖書館和餐廳。系統可遠端釋放示蹤氣體，只需在場內設置傳感器及釋放示蹤氣體，便可自動作出追蹤，推算和計算空氣中的污染物或病原的散播途徑、覆蓋範圍及污染源頭。

理大屋宇設備工程學系副系主任及副教授梅國威指，研發的系統適用於疫情期間，在街市及餐廳進行監測，場地負責人只需傳送場地的平面圖便可，調查人員把儀器送到有關場所後亦無需留守現場，會遠距離遙控操作及分析實時數據，不會影響場地的正常運作。他又指，相比傳統採樣及分析工作，此模式不需大量人手，需時亦較以往做法快約5至6倍，可於約兩小時內分析及報告受影響的室內區域中的病毒傳播風險程度，方便安排後續防控工作。

另外，理大校園可持續發展處處長陳秉德稱，該校已與本地綠色團體達成合作共識，推廣於社區內廣泛使用，預期未來一年再增設約500個測試點，以進一步進行室內空氣質素及節能相關研究。

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