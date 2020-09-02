逾7成市民盼政府派現金及就業津貼 以渡經濟難關

新冠肺炎疫情持續，政府將推出第三輪防疫抗疫基金，以支援受疫情影響的市民。香港研究協會上月展開全港性隨機抽樣電話訪問，成功訪問約1200名18歲以上的市民，逾7成市民昐政府派發現金，及設立就業不足津貼，以渡經濟難關。

香港研究協會於上月27日至31日展開隨機抽樣電話訪問，調查市民對基金措施的意見。調查發現，有73%的市民認為政府需在第三輪防疫基金中，向每名成年永久性居民派發現金，及設立就業不足的津貼，有6成人更表示需設立臨時失業援助金。

而政府在第一期「保就業計劃」中補貼僱主支付僱員薪金，惟並無要求僱主須維持僱員原有的薪酬水平，近一半受訪者對此感不合理。

另外，第二期的「保就業計劃」將於11月完結，有近半的受訪者認為應延長計劃，又有6成人指兩大超市百佳和惠康，需回饋弱勢社群。

香港研究協會負責人促請政府修補首兩輪防疫基金的漏洞，及優先協助受疫情打擊最嚴重的行業走出經濟陰霾，令有需要的市民得到確切的援助。

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